Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого

"Який статус у столиці зараз. Усе місто перебуває в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилася до рівня лівого берега", - сказав він.

За словами Коваленка, зараз надходить велика кількість заявок про проблеми зі світлом. Близько 70% виїздів - це умовно хибні. Люди подають заявки через те, що світла менше, ніж очікувалося.

"Тільки 30% це реальні проблеми, де потрібне втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Тому що дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він дійсно потрібен", - додав він.