Економіка Авто Tech

Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого

Ілюстративне фото: на правому березі Києва погіршилася ситуація зі світлом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві тривають екстрені відключення зі світлом. Ситуація на правому березі погіршилася і тепер така сама, як і на лівому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Який статус у столиці зараз. Усе місто перебуває в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилася до рівня лівого берега", - сказав він.

За словами Коваленка, зараз надходить велика кількість заявок про проблеми зі світлом. Близько 70% виїздів - це умовно хибні. Люди подають заявки через те, що світла менше, ніж очікувалося.

"Тільки 30% це реальні проблеми, де потрібне втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Тому що дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він дійсно потрібен", - додав він.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках.

Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Уже п'ятий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

