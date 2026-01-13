Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого

"Каков статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега", - сказал он.

По словам Коваленко, сейчас поступает большое количество заявок о проблемах со светом. Около 70% выездов - это условно ложные. Люди подают заявки из-за того, что света меньше, чем ожидалось.

"Только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он действительно нужен", - добавил он.