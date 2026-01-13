RU

Экономика Авто Tech

Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого

Иллюстративное фото: на правом берегу Киева ухудшилась ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве продолжаются экстренные отключения со светом. Ситуация на правом берегу ухудшилась и теперь такая же, как и на левом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Каков статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега", - сказал он. 

По словам Коваленко, сейчас поступает большое количество заявок о проблемах со светом. Около 70% выездов - это условно ложные. Люди подают заявки из-за того, что света меньше, чем ожидалось. 

"Только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он действительно нужен", - добавил он.

Удары по Киеву

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Киеве, а также по жилым многоэтажкам.

После этого ситуация со светом на левом берегу столицы значительно ухудшилась. Уже пятый день там действуют экстренные отключения света.

При этом в ночь на 13 января россияне нанесли повторный удар по энергообъектам в районе Киева. В результате энергетикам пришлось ввести экстренные отключения во всем городе.

Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.

Он уточнил, что спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы.

КиевГрафики отключения светаYASNOЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света