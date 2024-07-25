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Ситуація зі світлом покращується завдяки ремонтам генерації, - експерт

Фото: ситуація зі світлом покращується завдяки ремонтам генерації (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки виходам з ремонтів блоків атомної, теплової та гідрогенерації зараз ситуація з електропостачанням краще, ніж минулого тижня.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми бачимо сьогодні ситуація є дещо кращою, ніж це було на минулому тижні. І про це я казав і прогнозував, як і інші деякі експерти, що наприкінці липня буде ситуація відчутно краще, і вона покращиться ще більше, починаючи з середини серпня. Це пов’язано насамперед з тим, що поступово блоки як і атомних електростанцій, так і теплових електростанцій, гідроелектростанцій будуть виходити з ремонту", - сказав він.

Омельченко пояснив, що також на фактор покращення ситуації зі світлом впливає зменшення температури повітря.

Нагадаємо, минулого тижня на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до тимчасового погіршення ситуації зі світлом.

Вчора, 24 серпня, на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.

За словами голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна, енергетики сподіваються, що тенденція на скасування відключень енергопостачання буде довготривалою.

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Електроенергія