Ситуація зі світлом покращується завдяки ремонтам генерації, - експерт

"Ми бачимо сьогодні ситуація є дещо кращою, ніж це було на минулому тижні. І про це я казав і прогнозував, як і інші деякі експерти, що наприкінці липня буде ситуація відчутно краще, і вона покращиться ще більше, починаючи з середини серпня. Це пов’язано насамперед з тим, що поступово блоки як і атомних електростанцій, так і теплових електростанцій, гідроелектростанцій будуть виходити з ремонту", - сказав він.

Омельченко пояснив, що також на фактор покращення ситуації зі світлом впливає зменшення температури повітря.

Нагадаємо, минулого тижня на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до тимчасового погіршення ситуації зі світлом.

Вчора, 24 серпня, на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.

За словами голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна, енергетики сподіваються, що тенденція на скасування відключень енергопостачання буде довготривалою.