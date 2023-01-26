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Ситуація зі світлом після обстрілів РФ: у YASNO розповіли, чого очікувати завтра

Ілюстративне фото: стало відомо, яка ситуація зі світлом буде 26 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Завтра, 26 січня, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях планується застосувати графік стабілізаційних відключень світла, незважаючи на удари росіян по енергооб'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Він нагадав, що росіяни сьогодні вдарили по енергетичній інфраструктурі у Київській та Дніпропетровській областях, але в цих регіонах діють стабілізаційні графіки.

За словами Коваленка, завтра обмеження для Києва становитимуть 991 МВт вдень та 663 вночі, а для Дніпра та області - 1200 МВт вдень та 1208 вночі.

У свою чергу ДТЕК зазначає, що такі ліміти дозволять застосувати графіки стабілізаційних відключень.

При цьому в Одеській області через пошкодження енергооб'єктів діятимуть екстрені відключення світла.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре завдали масованого удару по Україні. Вони випустили 55 ракет, 47 із яких збили сили ППО.

Пізніше в "Укренерго" розповіли про наслідки ранкового російського обстрілу України.

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