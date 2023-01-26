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Ситуация со светом после обстрелов РФ: в YASNO рассказали, чего ожидать завтра

Иллюстративное фото: стало известно, какая ситуация со светом будет 26 января (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завтра, 26 января, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях планируется применить график стабилизационных отключений света, несмотря на удары россиян по энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что россияне сегодня ударили по энергетической инфраструктуре в Киевской и Днепропетровской областях, но в этих регионах уже действуют стабилизационные графики.

По словам Коваленко, завтра ограничения для Киева составят 991 МВт днем и 663 ночью, а для Днепра и области - 1200 МВт днем и 1208 ночью.

В свою очередь ДТЭК отмечает, что такие лимиты позволят применить графики стабилизационных отключений.

При этом в Одесской области из-за повреждений энергообъектов будут действовать экстренные отключения света.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Они выпустили 55 ракет, 47 из котрых сбили силы ПВО.

Позже в "Укрэнерго" рассказали о последствиях утреннего российского обстрела Украины.

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