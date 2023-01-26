Ситуация со светом после обстрелов РФ: в YASNO рассказали, чего ожидать завтра

Он напомнил, что россияне сегодня ударили по энергетической инфраструктуре в Киевской и Днепропетровской областях, но в этих регионах уже действуют стабилизационные графики.

По словам Коваленко, завтра ограничения для Киева составят 991 МВт днем и 663 ночью, а для Днепра и области - 1200 МВт днем и 1208 ночью.

В свою очередь ДТЭК отмечает, что такие лимиты позволят применить графики стабилизационных отключений.

При этом в Одесской области из-за повреждений энергообъектов будут действовать экстренные отключения света.