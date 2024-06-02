Ситуація зі світлом наступного тижня буде складнішою. В "Укренерго" назвали 3 причини

Ситуація зі світлом в Україні

Цієї весни росіяни знову націлили свої удари на українську енергетику, зруйнувавши великі ТЕС та ТЕЦ, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію. Цього тижня енергооб'єкти знову опинилися під російськими обстрілами. Зокрема, росіяни знову ударили по ДніпроГЕС.

Сьогодні через наслідки російських обстрілів по Україні на деякий час запроваджували екстрені відключення світла. У Києві навіть зупинявся фунікулер.

У понеділок, 3 червня, за прогнозом "Укренерго" в Україні впродовж всієї доби будуть діяти графіки відключення світла.

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