Ситуация со светом на следующей неделе будет сложнее. В "Укрэнерго" назвали 3 причины

Ситуация со светом в Украине

Этой весной россияне снова нацелили свои удары на украинскую энергетику, разрушив большие ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию. На этой неделе энергообъекты снова оказались под российскими обстрелами. В частности, россияне снова ударили по ДнепроГЭС .

Сегодня из-за последствий российских обстрелов по Украине на некоторое время вводили экстренные отключения света. В Киеве даже останавливался фуникулер.

В понедельник, 3 июня, по прогнозу "Укрэнерго" в Украине на протяжении всех суток будут действовать графики отключения света.

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