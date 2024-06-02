Ситуація зі світлом наступного тижня буде складнішою. В "Укренерго" назвали 3 причини

Ситуація в енергосистемі України наступного тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.

Про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".

Перший фактор, за словами Кудрицького, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій. Другий - наслідки російських обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня. І третій, як сказав він, це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери. "Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - пояснив Кудрицький.