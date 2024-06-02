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Ситуація зі світлом наступного тижня буде складнішою. В "Укренерго" назвали 3 причини

Україна, Неділя 02 червня 2024 22:56
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Ситуація зі світлом наступного тижня буде складнішою. В "Укренерго" назвали 3 причини Фото: Володимир Кудрицький, голова "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація в енергосистемі України наступного тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.

Про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".

Перший фактор, за словами Кудрицького, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій. Другий - наслідки російських обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня. І третій, як сказав він, це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - пояснив Кудрицький.

Ситуація зі світлом в Україні

Цієї весни росіяни знову націлили свої удари на українську енергетику, зруйнувавши великі ТЕС та ТЕЦ, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію. Цього тижня енергооб'єкти знову опинилися під російськими обстрілами. Зокрема, росіяни знову ударили по ДніпроГЕС.

Сьогодні через наслідки російських обстрілів по Україні на деякий час запроваджували екстрені відключення світла. У Києві навіть зупинявся фунікулер.

У понеділок, 3 червня, за прогнозом "Укренерго" в Україні впродовж всієї доби будуть діяти графіки відключення світла.

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Укренерго Відключеня світла
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