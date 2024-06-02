Ситуация со светом на следующей неделе будет сложнее. В "Укрэнерго" назвали 3 причины

Ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе будет более сложной, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.

Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільного".

Первый фактор, по словам Кудрицкого, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций. Второй - последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня. И третий, как сказал он, это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры. "Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - пояснил Кудрицкий.