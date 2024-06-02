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Ситуация со светом на следующей неделе будет сложнее. В "Укрэнерго" назвали 3 причины

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 22:56
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Ситуация со светом на следующей неделе будет сложнее. В "Укрэнерго" назвали 3 причины Фото: Владимир Кудрицкий, глава "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе будет более сложной, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.

Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільного".

Первый фактор, по словам Кудрицкого, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций. Второй - последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня. И третий, как сказал он, это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - пояснил Кудрицкий.

Ситуация со светом в Украине

Этой весной россияне снова нацелили свои удары на украинскую энергетику, разрушив большие ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию. На этой неделе энергообъекты снова оказались под российскими обстрелами. В частности, россияне снова ударили по ДнепроГЭС .

Сегодня из-за последствий российских обстрелов по Украине на некоторое время вводили экстренные отключения света. В Киеве даже останавливался фуникулер.

В понедельник, 3 июня, по прогнозу "Укрэнерго" в Украине на протяжении всех суток будут действовать графики отключения света.

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Укрэнерго Отключения света
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