Ситуація з енергетикою в Києві: більше 100 будинків без опалення, найбільше - в двох районах

"Наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків. Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - поінформував Шмигаль.

Водночас Кулеба підтвердив інформацію та уточнив, що наразі без опалення залишилися 46 багатоповерхових будинків внаслідок атаки РФ, і ще 52 - мають локальні аварії через сильні морози та зношені внутрішні системи.

"Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій", - розповів Олексій Кулеба.

Він додав, що наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово. Окрім того, з інших регіонів буде залучено додаткові 20 бригад, і ще 30 - готова надати "Укрзалізниця".

"Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві... Наше завдання - завершити роботи у максимально стислі строки. Уже сьогодні тепло має повернутися приблизно у половині будинків, решта - найближчим часом", - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Кулеба уточнив, що у будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть.