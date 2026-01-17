Ситуация с энергетикой в Киеве: более 100 домов без отопления, больше всего - в двух районах

"Сейчас продолжаются работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов. Сейчас при необходимости запитываем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов", - проинформировал Шмыгаль.

В то же время Кулеба подтвердил информацию и уточнил, что сейчас без отопления остались 46 многоэтажных домов в результате атаки РФ, и еще 52 - имеют локальные аварии из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем.

"Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов, чтобы избежать повторных аварий", - рассказал Алексей Кулеба.

Он добавил, что сейчас задействованы 16 ремонтных бригад, которые работают круглосуточно. Кроме того, из других регионов будут привлечены дополнительные 20 бригад, и еще 30 - готова предоставить "Укрзализныця".

"В общем, до 50 аварийных бригад, около 200 специалистов, которые будут работать в Киеве... Наша задача - завершить работы в максимально сжатые сроки. Уже сегодня тепло должно вернуться примерно в половине домов, остальные - в ближайшее время", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кулеба уточнил, что в домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут.