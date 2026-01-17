Ситуация с энергетикой в Киеве: более 100 домов без отопления, больше всего - в двух районах

По состоянию на вечер субботы, 17 января, в Киеве без отопления остаются более 100 домов. Больше всего таких зданий сейчас в Голосеевском и Шевченковском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля и канал вице-премьер-министра Алексея Кулебы.
"Сейчас продолжаются работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов. Сейчас при необходимости запитываем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов", - проинформировал Шмыгаль.
В то же время Кулеба подтвердил информацию и уточнил, что сейчас без отопления остались 46 многоэтажных домов в результате атаки РФ, и еще 52 - имеют локальные аварии из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем.
"Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов, чтобы избежать повторных аварий", - рассказал Алексей Кулеба.
Он добавил, что сейчас задействованы 16 ремонтных бригад, которые работают круглосуточно. Кроме того, из других регионов будут привлечены дополнительные 20 бригад, и еще 30 - готова предоставить "Укрзализныця".
"В общем, до 50 аварийных бригад, около 200 специалистов, которые будут работать в Киеве... Наша задача - завершить работы в максимально сжатые сроки. Уже сегодня тепло должно вернуться примерно в половине домов, остальные - в ближайшее время", - подчеркнул вице-премьер-министр.
Кулеба уточнил, что в домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут.
Напомним, что после обстрелов Киева 9 и 13 января, в столице были введены экстренные отключения света и возникли проблемы с теплом.
Уже утром, 16 января, местные власти сообщили, что в Киеве нет домов без постоянного электроснабжения. Но важно понимать, что в связи с экстренными отключениями графики по-прежнему не действуют.
К слову, сегодня мэр столицы Виталий Кличко тоже сообщал, что почти все 6000 домов, которые были без тепла из-за обстрелов РФ, уже снова подключены к теплоснабжению.