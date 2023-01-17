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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Міненерго

Фото: ситуація на ЗАЕС погіршується (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Артур Родивилов

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі "Суспільного".

За його словами, зараз станція не працює, лише отримує енергію з українського боку.

"Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян", - сказав Галущенко.

Міністр сказав, що на ЗАЕС перебувають близько 6 тисяч осіб, але вони обмежені у допуску.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовиться про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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Запорізька АЕС