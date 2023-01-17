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Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается, - Минэнерго

Фото: ситуация на ЗАЭС ухудшается (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Артур Родивилов

На Запорожской АЭС происходит постоянное давление на людей, поскольку оккупанты не получили ожидаемых результатов в отношении подписанных с контрактов. Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире "Суспильного".

По его словам, сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.

"Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян”, – сказал Галущенко.

Министр сказал, что на ЗАЭС находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договорится о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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Запорожская АЭС