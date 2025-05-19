Ситуація загострюється: у Сумській області евакуюють понад 200 населених пунктів

Начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров повідомив, що в цілому на території області евакуації підлягають понад 200 населених пунктів. Ще кілька днів тому звідти було евакуйовано понад 60% населення.
Докладніше про евакуацію в Сумській області, корисні контакти й номери гарячих ліній, наслідки удару ворожого БПЛА по автобусу поблизу Білопілля, а також про безпекову ситуацію в регіоні в цілому та зміни, які планує влада найближчим часом, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією Григорова, станом на минулу п'ятницю (16 травня), евакуації підлягали 202 населені пункти Сумської області. Він уточнив, що звідти вже було вивезено понад 60% населення.
"Залишити домівку - це емоційно важке рішення. Але залишатися - це ризикувати життям. Закликаю мешканців громад, звідки оголошена евакуація, все ж прийняти рішення виїхати на більш безпечні території", - наголосив посадовець у своєму Facebook.
Начальник Сумської ОВА розповів також, що ворог б'є по громадах області дронами, КАБами, РСЗВ, а також скидає вибухівку з БПЛА.
"Усі роз'яснення щодо евакуації, розселення та допомоги надають представники місцевої влади", - повідомив Григоров і залишив низку важливих для громадян контактів:
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Сумської обласної державної адміністрації (ОДА), в цілому мешканці регіону можуть звертатись з різних питань:
Крім того, в Сумській області є окремі гарячі лінії для різних випадків (у різних громадах):
У суботу (17 травня), Григоров розповів про наслідки ворожого удару по мікроавтобусу поблизу Білопілля та про те, які кроки вже виконуються для захисту людей.
За його словами, ще від початку травня триває посилена евакуація з Білопільської громади.
"Цього ранку звідти у напрямку Сум виїхав рейсовий автобус з пасажирами. По транспорту з цивільними росіяни прицільно вдарили ударним БПЛА. Дев'ятеро цивільних загинули: пʼятеро жінок і четверо чоловіків. Більшість із них - мешканці Білопілля", - повідомив посадовець.
Ще семеро пасажирів і водій перебувають у лікарнях.
"У них опіки, переломи, контузії. Троє з постраждалих - у важкому стані", - уточнив очільник ОВА.
За його словами, після наради за участі представників органів державної влади, Збройних сил України та профільних служб, було визначено такі першочергові завдання:
"Ці пропозиції будуть розглянуті на найближчому засіданні Ради оборони області. Наш обов'язок - захистити кожного, хто залишається у прифронтових громадах", - підсумував Григоров.
Зранку понеділка, 19 травня, начальник Сумської ОВА повідомив, що область зазнала чергових ворожих атак - вночі ворог вдарив по Шосткинському району безпілотниками:
"Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше удар РФ по автобусу в Сумській області в ООН назвали найбільш смертоносним за останні тижні.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Facebook, офіційний сайт Сумської ОДА.
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