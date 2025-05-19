Ситуація загострюється: у Сумській області евакуюють понад 200 населених пунктів

Евакуація у Сумській області: до кого звертатись

Згідно з інформацією Григорова, станом на минулу п'ятницю (16 травня), евакуації підлягали 202 населені пункти Сумської області. Він уточнив, що звідти вже було вивезено понад 60% населення.

"Залишити домівку - це емоційно важке рішення. Але залишатися - це ризикувати життям. Закликаю мешканців громад, звідки оголошена евакуація, все ж прийняти рішення виїхати на більш безпечні території", - наголосив посадовець у своєму Facebook.

Начальник Сумської ОВА розповів також, що ворог б'є по громадах області дронами, КАБами, РСЗВ, а також скидає вибухівку з БПЛА.

"Усі роз'яснення щодо евакуації, розселення та допомоги надають представники місцевої влади", - повідомив Григоров і залишив низку важливих для громадян контактів:

оперативний черговий штабу евакуації Сумського району: +380 (50) 650 70 83;

евакуаційний штаб міста Ворожба: +380 (93) 533 45 00;

гаряча лінія для жителів Нової Слободи щодо евакуації: +380 (66) 241 73 12.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Сумської обласної державної адміністрації (ОДА), в цілому мешканці регіону можуть звертатись з різних питань:

на урядову гарячу лінію;

на гарячі лінії Сумського обласного контактного центру.

Урядова та обласна гарячі лінії (скриншот: sm.gov.ua)

Крім того, в Сумській області є окремі гарячі лінії для різних випадків (у різних громадах):

служби порятунку;

контакти на випадок витоку газу;

контакти правоохоронців;

номери екстреної медичної допомоги;

номери на випадок аварійного відключення електропостачання.

Гарячі лінії у Сумській області (скриншот: sm.gov.ua)

Удар ворожого БПЛА по автобусу поблизу Білопілля: що змінює влада

У суботу (17 травня), Григоров розповів про наслідки ворожого удару по мікроавтобусу поблизу Білопілля та про те, які кроки вже виконуються для захисту людей.

За його словами, ще від початку травня триває посилена евакуація з Білопільської громади.

"Цього ранку звідти у напрямку Сум виїхав рейсовий автобус з пасажирами. По транспорту з цивільними росіяни прицільно вдарили ударним БПЛА. Дев'ятеро цивільних загинули: пʼятеро жінок і четверо чоловіків. Більшість із них - мешканці Білопілля", - повідомив посадовець.

Ще семеро пасажирів і водій перебувають у лікарнях.

"У них опіки, переломи, контузії. Троє з постраждалих - у важкому стані", - уточнив очільник ОВА.

За його словами, після наради за участі представників органів державної влади, Збройних сил України та профільних служб, було визначено такі першочергові завдання:

терміново опрацьовуються нові, безпечні маршрути евакуації та пасажирських перевезень;

готується звернення до "Укрзалізниці" щодо перегляду руху потягів через Білопілля та Ворожбу;

опрацьовується можливість залучення більшої кількості спеціалізованого евакуаційного транспорту;

розглядаються додаткові заходи безпеки на зупинках і небезпечних ділянках маршруту.

"Ці пропозиції будуть розглянуті на найближчому засіданні Ради оборони області. Наш обов'язок - захистити кожного, хто залишається у прифронтових громадах", - підсумував Григоров.

Наслідки ворожих атак у Сумській області минулої доби

Зранку понеділка, 19 травня, начальник Сумської ОВА повідомив, що область зазнала чергових ворожих атак - вночі ворог вдарив по Шосткинському району безпілотниками:

було поранено двох людей;

на території громади - пошкоджено чотири будинки.

"Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога", - підсумував посадовець.

Публікація Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)