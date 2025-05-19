Ситуация обостряется: в Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

Эвакуация в Сумской области: к кому обращаться

Согласно информации Григорова, по состоянию на минувшую пятницу (16 мая), эвакуации подлежали 202 населенных пункта Сумской области. Он уточнил, что оттуда уже было вывезено более 60% населения.

"Оставить дом - это эмоционально тяжелое решение. Но оставаться - это рисковать жизнью. Призываю жителей общин, откуда объявлена эвакуация, все же принять решение выехать на более безопасные территории", - подчеркнул чиновник в своем Facebook.

Начальник Сумской ОВА рассказал также, что враг бьет по общинам области дронами, КАБами, РСЗО, а также сбрасывает взрывчатку с БПЛА.

"Все разъяснения по эвакуации, расселению и помощи предоставляют представители местной власти", - сообщил Григоров и оставил ряд важных для граждан контактов:

оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района: +380 (50) 650 70 83;

эвакуационный штаб города Ворожба: +380 (93) 533 45 00;

горячая линия для жителей Новой Слободы по эвакуации: +380 (66) 241 73 12.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сумской областной государственной администрации (ОГА), в целом жители региона могут обращаться по разным вопросам:

на правительственную горячую линию;

на горячие линии Сумского областного контактного центра.

Правительственная и областная горячие линии (скриншот: sm.gov.ua)

Кроме того, в Сумской области есть отдельные горячие линии для разных случаев (в разных общинах):

службы спасения;

контакты на случай утечки газа;

контакты правоохранителей;

номера экстренной медицинской помощи;

номера на случай аварийного отключения электроснабжения.

Горячие линии в Сумской области (скриншот: sm.gov.ua)

Удар вражеского БПЛА по автобусу вблизи Белополья: что меняет власть

В субботу (17 мая), Григоров рассказал о последствиях вражеского удара по микроавтобусу вблизи Белополья и о том, какие шаги уже выполняются для защиты людей.

По его словам, еще с начала мая продолжается усиленная эвакуация из Белопольской громады.

"Этим утром оттуда в направлении Сум выехал рейсовый автобус с пассажирами. По транспорту с гражданскими россияне прицельно ударили ударным БПЛА. Девять гражданских погибли: пять женщин и четверо мужчин. Большинство из них - жители Белополья", - сообщил чиновник.

Еще семеро пассажиров и водитель находятся в больницах.

"У них ожоги, переломы, контузии. Трое из пострадавших - в тяжелом состоянии", - уточнил глава ОГА.

По его словам, после совещания с участием представителей органов государственной власти, Вооруженных сил Украины и профильных служб, были определены следующие первоочередные задачи:

срочно прорабатываются новые, безопасные маршруты эвакуации и пассажирских перевозок;

готовится обращение к "Укрзализныце" по пересмотру движения поездов через Белополье и Ворожбу;

прорабатывается возможность привлечения большего количества специализированного эвакуационного транспорта;

рассматриваются дополнительные меры безопасности на остановках и опасных участках маршрута.

"Эти предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета обороны области. Наш долг - защитить каждого, кто остается в прифронтовых громадах", - подытожил Григоров.

Последствия вражеских атак в Сумской области за прошедшие сутки

Утром понедельника, 19 мая, начальник Сумской ОВА сообщил, что область подверглась очередным вражеским атакам - ночью враг ударил по Шосткинскому району беспилотниками:

были ранены два человека;

на территории громады - повреждены четыре дома.

"Оба пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - подытожил чиновник.

Публикация Григорова (скриншот: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)