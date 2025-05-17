Сумська ОВА змінить маршрути після удару по автобусу в Білопіллі: деталі
Після атаки на автобус у Білопіллі на Сумщині вирішили змінити маршрути пасажирського транспорту. Влада працює над новими безпечними напрямками спільно з військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив профільним службам та військовому командуванню терміново розробити нові безпечні маршрути для пасажирського транспорту в області.
Він наголосив, що попри важливість дорожнього сполучення для життя громадян, ворог продовжує цинічно атакувати цивільних, тож головним пріоритетом є збереження життів.
Наразі опрацьовуються конкретні пропозиції щодо коригування або тимчасового перенесення окремих маршрутів.
Про остаточні рішення влада обіцяє оперативно повідомити громаду.
Атака на Білопілля
Вранці 17 травня російські військові атакували пасажирський автобус поблизу Білопілля Сумської області.
За попередніми даними, транспортний засіб прямував з евакуаційною місією - у ньому перебували цивільні мешканці, які виїжджали з прифронтового населеного пункту.
За словами голови Білопільської громади, більшість загиблих — жінки пенсійного віку. Особистості кількох пасажирів наразі встановлюють.
На місці трагедії працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки удару дрона, щоб притягнути винних до відповідальності.
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