Сумська ОВА змінить маршрути після удару по автобусу в Білопіллі: деталі

Фото: Після атаки на автобус у Білопіллі Сумська ОВА змінює маршрути (UA_National_Police)

Після атаки на автобус у Білопіллі на Сумщині вирішили змінити маршрути пасажирського транспорту. Влада працює над новими безпечними напрямками спільно з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив профільним службам та військовому командуванню терміново розробити нові безпечні маршрути для пасажирського транспорту в області. Він наголосив, що попри важливість дорожнього сполучення для життя громадян, ворог продовжує цинічно атакувати цивільних, тож головним пріоритетом є збереження життів. Наразі опрацьовуються конкретні пропозиції щодо коригування або тимчасового перенесення окремих маршрутів. Про остаточні рішення влада обіцяє оперативно повідомити громаду.