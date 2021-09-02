Ситуация с задержкой поездов стабилизируется: от графика отстают только два состава

Ситуация с задержкой поездов в Украине стабилизируется. На данный момент от графика в пределах одного часа отстают только два состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Ситуация с задержками поездов стабилизируется и в настоящее время от графика в пределах одного часа отстают два состава", - уточнили в пресс-службе.
В компании извинились за причиненные пассажирам неудобства.
Напомним, утром 2 сентября в Украине задерживалось около 10 поездов. Причиной отставания от графика стали сложные погодные условия и технические сбои.