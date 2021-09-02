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Ситуація із затримкою поїздів стабілізується: від графіка відстають тільки два склади

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуація із затримкою поїздів в Україні стабілізується. На цей момент від графіка в межах однієї години відстають тільки два склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Ситуація із затримками поїздів стабілізується і в цей час від графіка в межах однієї години відстають два склади", - уточнили в пресслужбі.

У компанії вибачилися за заподіяні пасажирам незручності.

Нагадаємо, вранці 2 вересня в Україні затримувалося близько 10 поїздів. Причиною відставання від графіка стали складні погодні умови і технічні збої.

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УкрзалізницяУкраїна