Ситуація із затримкою поїздів стабілізується: від графіка відстають тільки два склади

Ситуація із затримкою поїздів в Україні стабілізується. На цей момент від графіка в межах однієї години відстають тільки два склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Ситуація із затримками поїздів стабілізується і в цей час від графіка в межах однієї години відстають два склади", - уточнили в пресслужбі.
У компанії вибачилися за заподіяні пасажирам незручності.
Нагадаємо, вранці 2 вересня в Україні затримувалося близько 10 поїздів. Причиною відставання від графіка стали складні погодні умови і технічні збої.