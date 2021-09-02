"Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов из-за непогоды: список
Фото: в Украине задерживаются поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Украине задерживается ряд поездов. Причиной сбоя стали сложные погодные условия и технические перебои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Так, задерживаются поезда:
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев - Трускавец (2 часа);
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса - Ужгород (1 час);
- №38 Запорожье - Киев (1 час);
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
- №11 Львов - Одесса (40 минут).