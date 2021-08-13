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Ситуация выходит из-под контроля: генсек ООН призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков радикального движения "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По словам Гутерриша, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека ООН в Нью-Йорке.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 человек были убиты или ранены в результате нападений на мирное население", - сказал он.

Гутерриш заявил, что силовой захват власти "Талибаном" приведет к полной международной изоляции Афганистана и к гражданской войне в этой ближневосточной стране.

Генсек ООН также выразил свою глубокую обеспокоенность информацией о нарушениях прав человека на территориях, перешедших под контроль талибов в Афганистане.

Напомним, наступление боевиков "Талибана" в Афганистане началось после того, как США решили вывести свои войска из страны. Сейчас талибы уже приблизились к афганской столице, захватив за вчера сразу пять крупных городов.

Как писало РБК-Украина, украинцев просят немедленно уехать из Афганистана, а также не ехать в эту страну, пока там идет обострение военного конфликта.

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ООНАфганистанКабулАнтониу Гутерриш