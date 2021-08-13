Ситуация выходит из-под контроля: генсек ООН призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков радикального движения "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По словам Гутерриша, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека ООН в Нью-Йорке.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 человек были убиты или ранены в результате нападений на мирное население", - сказал он.

Гутерриш заявил, что силовой захват власти "Талибаном" приведет к полной международной изоляции Афганистана и к гражданской войне в этой ближневосточной стране.

Генсек ООН также выразил свою глубокую обеспокоенность информацией о нарушениях прав человека на территориях, перешедших под контроль талибов в Афганистане.