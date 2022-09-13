Ситуация возле Лимана меняется: появилась актуальная карта боевых действий в Украине

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на вторник, 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP .

Согласно карте, возле Лимана Донецкой области, по сравнению со вчерашним днем, расширилась "серая зона". Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.

В районе недавно освобожденных Купянска и Изюма ВСУ продолжают вести контрнаступление, российские оккупанты продолжают отступление. На Херсонском направлении ситуация остается неизвестной вв районе населенного пункта Архангельское.