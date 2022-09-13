ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов: названы новые потери России
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 13 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 53300 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 2175 (+7);
- боевых бронированных машин - 4662 (+22);
- артиллерийских систем - 1279 (+10);
- РСЗО - 311 (+0);
- средства ПВО - 165 (+3);
- самолетов - 244 (+1);
- вертолетов - 213 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 904 (+1);
- крылатые ракеты - 233 (+17);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6);
- специальной техники - 117 (+0).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ISW, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские оккупанты не имеют силы для укрепления новой линии фронта.
Кроме того, британская разведка сообщает, что ВСУ разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.
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