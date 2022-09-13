ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов: названы новые потери России

Фото: ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 13 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 53300 (+350) человек ликвидировано;

танков - 2175 (+7);

боевых бронированных машин - 4662 (+22);

артиллерийских систем - 1279 (+10);

РСЗО - 311 (+0);

средства ПВО - 165 (+3);

самолетов - 244 (+1);

вертолетов - 213 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 904 (+1);

крылатые ракеты - 233 (+17);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6);

специальной техники - 117 (+0). В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.