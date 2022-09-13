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ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов: названы новые потери России

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 09:19
ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 13 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 53300 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 2175 (+7);
  • боевых бронированных машин - 4662 (+22);
  • артиллерийских систем - 1279 (+10);
  • РСЗО - 311 (+0);
  • средства ПВО - 165 (+3);
  • самолетов - 244 (+1);
  • вертолетов - 213 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 904 (+1);
  • крылатые ракеты - 233 (+17);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6);
  • специальной техники - 117 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ISW, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские оккупанты не имеют силы для укрепления новой линии фронта.

Кроме того, британская разведка сообщает, что ВСУ разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

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