Ситуація біля Лимана змінюється: з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на вівторок, 13 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.
Згідно з мапою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.
У районі нещодавно звільнених Куп'янська та Ізюма ЗСУ продовжують вести контрнаступ, російські окупанти продовжують відступ. На Херсонському напрямку ситуація залишається невідомою у районі населеного пункту Архангельське.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 53 300 солдатів.
Нагадаємо, українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області 30 травня.
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