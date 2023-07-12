Ситуація на валютному ринку: зростають попит та пропозиція доларів

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів НБУ зменшив інтервенції для підтримання балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків обумовило скорочення обсягу чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 472 млн доларів минулого тижня (порівняно із 520 млн доларів тижнем раніше)", - написав він.

Як зазначив Данилишин, першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 12,3 млрд доларів, що відповідає близько 2 млрд доларів на місяць.

"При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку", - додав він.

Так, станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку зросли до 39 млрд доларів (+4,5% за місяць), що забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту, повідомив Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 12,9 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Водночас курс долара на готівковому ринку знижується та наблизився до курсу на міжбанку. Станом на 12 липня обмінні пункти продають долар в середньому по 37,40 гривень та купують по 36,90 гривень.