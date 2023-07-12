ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов

Новина українською →
Украина, Среда 12 июля 2023 13:01
Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов Фото: спрос и предложение долларов растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе росли как спрос, так и предложение долларов. НБУ сократил интервенции для поддержания баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Умеренный рост как спроса, так и предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков обусловил сокращение объема чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 472 млн долларов на прошлой неделе (по сравнению с 520 млн долларов неделей ранее)", - написал он.

Как отметил Данилишин, в первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд долларов, что соответствует около 2 млрд долларов в месяц.

"При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке", - добавил он.

По состоянию на 1 июля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка выросли до 39 млрд долларов (+4,5% в месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, сообщил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 12,9 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

В то же время, курс доллара на наличном рынке снижается и приблизился к курсу на межбанке. На 12 июля обменные пункты продают доллар в среднем по 37,40 гривен и покупают по 36,90 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Валютный рынок
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО