Готівковий курс долара майже зрівнявся з офіційним: НБУ пояснив покращення ситуації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ .

Як зазначається у звіті, порівняно з зимовими місяцями скоротилися обсяги інтервенцій НБУ. Цьому сприяло зростання обсягів продажу валюти аграрними підприємствами для проведення посівної кампанії та зменшення попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів у весняні місяці. Також зменшилися відпливи коштів за операціями з картками, у тому числі завдяки врегулюванню діяльності грального бізнесу.

"Як наслідок, готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся із безготівковим. Наприкінці минулого року різниця між ними сягала 10%", - йдеться в документі.

У НБУ також зазначили, що відтак поліпшилися курсові очікування бізнесу і населення. Це, у свою чергу, знижує попит населення на валюту. Зокрема, у травні обсяги чистої купівлі валюти населенням були найменшими з минулого серпня.

Суттєва міжнародна допомога разом із меншими обсягами інтервенцій НБУ сприяла зростанню міжнародних резервів до найвищого за останні 11 років рівня. Наприкінці травня їхній обсяг сягнув 37.3 млрд доларів, що еквівалентно майже п’яти місяцям майбутнього імпорту.

"Такий запас міцності дає більше можливостей для поступового перегляду валютних обмежень", - додали в НБУ.

Прогнози курсу

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Станом на 28 червня середній курс по Україні становить 36,90 (купівля) та 37,40 грн/долар (продаж).

З початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).