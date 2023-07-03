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Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 12:42
Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився на початку місяця. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 липня середній курс долара по Україні становить 37,45 гривні, курс євро - 41,10 гривні за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 3 липня становить 39,6952 гривні за євро (-0,3054 гривні).

Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах

Міжбанк

На безготівковому ринку НБУ для підтримки балансу продав за травень 1,8 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж у квітні. З початку року НБУ продав на міжбанку 12,3 млрд доларів.

Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

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