Ситуація на валютному ринку України: пропозиція та попит на долари зростають

"Паралельне зростання попиту та пропозиції на іноземну валюту на МВРУ з боку клієнтів банків обумовило збереження чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку на рівні 428 млн доларів (порівняно із 436 млн доларів тижнем раніше)", - написав він.

При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України становили 37,3 млрд доларів, збільшившись за місяць на 4%, додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 11,8 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Міжнародні резерви України за рахунок міжнародної допомоги зросли у травні 2023 року на 3,8% до 37,3 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.