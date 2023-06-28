Ситуация на валютном рынке Украины: предложение и спрос на доллары растут

"Параллельный рост спроса и предложения на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков обусловил сохранение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка на уровне 428 млн долларов (по сравнению с 436 млн долларов неделей ранее)", - написал он.

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины составили 37,3 млрд. долларов, увеличившись за месяц на 4%, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 11,8 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Международные резервы Украины за счет международной помощи выросли в мае 2023 года на 3,8% до 37,3 млрд долларов. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет.