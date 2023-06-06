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Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 13:55
Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років Фото: резерви України зросли до максимуму за 11 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за травень 2023 року зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

З початку року резерви зросли на 30,9%.

Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

Надходження валюти

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,323 млрд доларів. Із цієї суми:

  • 1,616 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1,250 млрд доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 1,074 млрд доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 383,1 млн доларів - від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку

У травні 2023 року Національний банк продав на валютному ринку 1,9 млрд доларів, що на 40,7% більше порівняно з квітнем. За даними НБУ, це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор".

"Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - додали в НБУ.

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів).

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Національний банк України
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