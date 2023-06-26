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Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінних пунктах

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Україна, Понеділок 26 червня 2023 10:51
Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара впала на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України на початку тижня трохи знизився. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 червня середній курс долара по Україні становив 37,30 гривень. Курс євро - 41,00 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 грн, євро по 40,30 грн.

Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 26 червня становить 39,7738 гривні за євро (-0,4114 гривні).

Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінних пунктах

Ситуація на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 червня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 428 млн доларів, трохи скоротивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем (436 млн доларів). З початку року НБУ витратив на підтримку балансу ринку 11,8 млрд доларів.

Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінних пунктах

З початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Нагадаємо, курс долара до гривні на готівковому ринку повільно знижується, але падіння нижче за офіційний рівень 36,6 навряд чи можливе.

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