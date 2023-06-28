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Ситуація на валютному ринку України: пропозиція та попит на долари зростають

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Україна, Середа 28 червня 2023 09:15
Ситуація на валютному ринку України: пропозиція та попит на долари зростають Фото: пропозиція та попит на долари зростають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростав як попит на валюту, так і пропозиція. НБУ продовжує інтервенції для збереження балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Паралельне зростання попиту та пропозиції на іноземну валюту на МВРУ з боку клієнтів банків обумовило збереження чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку на рівні 428 млн доларів (порівняно із 436 млн доларів тижнем раніше)", - написав він.

При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України становили 37,3 млрд доларів, збільшившись за місяць на 4%, додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 11,8 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Міжнародні резерви України за рахунок міжнародної допомоги зросли у травні 2023 року на 3,8% до 37,3 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

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