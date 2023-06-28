ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке Украины: предложение и спрос на доллары растут

Новина українською →
Украина, Среда 28 июня 2023 09:15
Ситуация на валютном рынке Украины: предложение и спрос на доллары растут Фото: предложение и спрос на доллары растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился как спрос на валюту, так и предложение. НБУ продолжает интервенции по сохранению баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Параллельный рост спроса и предложения на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков обусловил сохранение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка на уровне 428 млн долларов (по сравнению с 436 млн долларов неделей ранее)", - написал он.

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины составили 37,3 млрд. долларов, увеличившись за месяц на 4%, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 11,8 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Международные резервы Украины за счет международной помощи выросли в мае 2023 года на 3,8% до 37,3 млрд долларов. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов
Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы