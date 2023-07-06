Ситуація на валютному ринку України: попит на долари суттєво зріс
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня суттєво зріс попит на валюту. НБУ збільшив інтервенції для збереження балансу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі відносно сталого попиту на неї обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 520 млн доларів минулого тижня (порівняно із 428 млн доларів тижнем раніше)", - зазначив він.
Міжбанк
З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).
З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 12,3 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.
Водночас курс долара на готівковому ринку знижується та наблизився до курсу на міжбанку.