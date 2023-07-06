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Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары существенно вырос

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Украина, Четверг 06 июля 2023 11:29
Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары существенно вырос Фото: на валютном рынке вырос спрос на доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе существенно вырос спрос на валюту. НБУ увеличил интервенции для сохранения баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Существенное сокращение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне относительно устойчивого спроса на нее обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 520 млн долларов на прошлой неделе (по сравнению с 428 млн долларов неделей ранее)", - отметил он.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 12,3 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

В то же время, курс доллара на наличном рынке снижается и приблизился к курсу на межбанке.

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