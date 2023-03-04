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Ситуація на валютному ринку різко покращилася: НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази

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Україна, Субота 04 березня 2023 08:31
Ситуація на валютному ринку різко покращилася: НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази Фото: НБУ різко скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 27 лютого по 3 березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 6,55 млн доларів і продав 289,39 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 282,84 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк більш ніж удвічі скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 595,54 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 58,90 млн доларів і продав 5 748,26 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 5 689,36 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку різко покращилася: НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо,НБУ в лютому скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем до 2 431,0 млн доларів.

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