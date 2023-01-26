НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України
Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Причин для девальвації немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Як зазначив Гелетій, валютний ринок "залишається стійким, навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулося в грудні і спостерігається в січні".
"Наголошую, що збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги", - сказав він.
За його словами, свідченням цього є стан золотовалютних резервів - 28,5 млрд доларів на кінець 2023 року. "За результатами січня ми очікуємо рівня близько 30 млрд доларів", - повідомив Гелетій.
Він зазначив, збільшення попиту на валюту останнім часом було викликано зростанням попиту на імпортні товари, зокрема генератори
" Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу", - додав заступник голови НБУ.
Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.