ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке резко улучшилась: НБУ сократил продажу долларов в 2 раза

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 08:31
Ситуация на валютном рынке резко улучшилась: НБУ сократил продажу долларов в 2 раза Фото: НБУ резко сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 27 февраля по 3 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 6,55 млн долларов и продал 289,39 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 282,84 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк более чем в два раза сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 595,54 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 58,90 млн долларов и продал 5 748,26 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 689,36 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке резко улучшилась: НБУ сократил продажу долларов в 2 раза

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что валютный рынок "остается устойчивым, даже несмотря на рост интервенций, который произошел в декабре и наблюдается в январе".

По его словам, увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.

Поэтому в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Отметим, НБУ в феврале сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению январем до 2 431,0 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Валютный рынок
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным