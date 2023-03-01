ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 08:48
НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на 20% Фото: НБУ за лютий продав 2,4 млрд доларів із резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 27,7 млн доларів і продав 2 458,7 млн доларів. Негативне сальдо становило 2 431,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем, коли центробанк продав 3 082,1 млн доларів.

НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на 20%

З початку року НБУ купив на міжбанку 56,2 млн доларів і продав 5 569,3 млн доларів, Негативне сальдо досягло 5 513,1 млн доларів.

НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що на початку 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу