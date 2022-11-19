Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 7 по 11 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,10 млн доларів і продав 182,18 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 166,08 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 226,85 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 22 426,98 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, центробанк майже вдвічі скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 294,95 млн доларів.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

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