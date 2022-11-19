Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 7 по 11 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 16,10 млн долларов и продал 182,18 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 166,08 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк почти в два раза сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 294,95 млн долларов. С начала года НБУ купил на межбанке 3 226,85 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 22 426,98 млн долларов и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило 19 200,13 млн долларов и 1 678,14 млн евро.