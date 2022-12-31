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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,5 рази

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Україна, Субота 31 грудня 2022 08:35
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,5 рази Фото: НБУ збільшив продаж валюти у 2,5 разу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 26 по 30 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 9,60 млн доларів і продав 1 101,79 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 1 092,19 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти у 2,5 рази порівняно з минулим тижнем, коли він продав 441,12 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 23 112,64 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,5 разиСитуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,5 рази

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

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