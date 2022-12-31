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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,5 раза

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 08:35
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,5 раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты в 2,5 раза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 26 по 30 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 9,60 млн долларов и продал 1 101,79 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 092,19 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 441,12 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 23 112,64 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,5 разаСитуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,5 раза

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

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