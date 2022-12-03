Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів на 40%

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 28 листопада по 2 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 6,00 млн доларів і продав 569,32 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 562,72 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 240,45 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 23 404,83 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, центробанк на 40,1% разу збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 401,52 млн доларів.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

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