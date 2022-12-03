ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов на 40%

Новина українською →
Украина, Суббота 03 декабря 2022 08:36
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов на 40% Фото: НБУ увеличил продажу валюты на 40% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 28 ноября по 2 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 6,00 млн долларов и продал 569,32 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 562,72 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк на 40,1% раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 401,52 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 240,45 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 23 404,83 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 20 164,38 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов на 40%Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов на 40%

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не потребуется, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии