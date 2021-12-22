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Ситуация на валютном рынке: украинцы продают доллары перед Новым годом

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Украина, Среда 22 декабря 2021 12:40
Ситуация на валютном рынке: украинцы продают доллары перед Новым годом Фото: украинцы продают валюту банкам перед Новым годом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На наличном валютном рынке курс гривны к доллару двигался в фарватере межбанковского рынка. Однако наблюдалось преобладание предложения иностранной валюты над спросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Так, чистая продажа физическими лицами наличной иностранной валюты с начала декабря превысил 100 млн долларов, что вероятно связано с ростом потребительских расходов населения в преддверии новогодних праздников", - отметил он.

Как сообщил Данилишин, на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением. В связи с этим обменный курс гривны к доллару за текущий неделю ослаб на 1,5% (до 27,3 гривен за доллар).

Операции банков из валютной позиции и валютные интервенции Национального банка (чистая продажа НБУ за прошедшую неделю составила 122,5 млн долларов) позволили сглаживать чрезмерные колебания курса гривны к доллару на рынке, добавил председатель Совета НБУ.

Напомним, население Украины в ноябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 332,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 697,7 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 365,3 млн долларов.

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