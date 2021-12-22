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Ситуація на валютному ринку: українці продають долари перед Новим роком

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Україна, Середа 22 грудня 2021 12:40
Ситуація на валютному ринку: українці продають долари перед Новим роком Фото: українці продають валюту банкам перед Новим роком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На готівковому валютному ринку курс гривні до долара рухався у фарватері міжбанківського ринку. Однак спостерігалося переважання пропозиції іноземної валюти над попитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Так, чистий продаж фізичними особами готівкової іноземної валюти з початку грудня перевищив 100 млн доларів, що імовірно пов’язано зі зростанням споживчих витрат населення напередодні новорічних свят", - зазначив він.

Як повідомив Данилишин, на міжбанківському валютному ринку спостерігається переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією. Через це обмінний курс гривні до долара за плинний тиждень послабився на 1,5% (до 27,3 гривень за долар).

Операції банків з валютної позиції та валютні інтервенції Національного банку (чистий продаж іноземної валюти НБУ за минулий тиждень становив 122,5 млн доларів) дозволили згладжувати надмірні коливання курсу гривні до долару США на ринку, додав голова Ради НБУ.

Нагадаємо, населення України в листопаді 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 332,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 697,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 365,3 млн доларів.

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