Украинцы за последний месяц купили в банках рекордный объем валюты

Население Украины в ноябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 332,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 697,7 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 365,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в ноябре украинцы продолжили покупку валюты, увеличив ее до максимума с начала года.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 23 450,6 млн долларов и купило на 22 102,7 млн долларов. Чистая продажа составила 1 347,9 млн долларов.