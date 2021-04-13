Ситуация на валютном рынке: украинцы продают доллары

На наличном валютном рынке преобладает предложение валюты. С начала апреля банки купили у населения наличной валюты на сумму 160 млн долларов, безналичной - на 69 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, за последнюю неделю обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке почти не изменился. При этом, объем спроса на валюту со стороны клиентов банков незначительно превышал предложение (в среднем на 6,8 млн долларов в день), формируясь на форвардном сегменте межбанковского рынка.

"Сглаживание колебаний курса гривны к доллару США осуществлялось за счет операций из валютной позиции банков без участия Национального банка", - добавил он.