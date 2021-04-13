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Ситуація на валютному ринку: українці продають долари

Автор: Олександр Білоус

На готівковому валютному ринку переважає пропозиція валюти. З початку місяця банками було придбано в населення готівкової іноземної валюти на суму 160 млн доларів, безготівкової - на суму 69 млн доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, за останній тиждень обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку майже не змінився. При цьому, обсяг попиту на валюту з боку клієнтів банків незначно перевищував її пропозицію (в середньому на 6,8 млн доларів на день), формуючись на форвардному сегменті міжбанківського ринку.

"Згладжування коливань курсу гривні до долара США здійснювалося за рахунок операцій з валютної позиції банків без участі Національного банку", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Відзначимо, населення України в березні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 082,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 753,0 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 329,7 млн доларів.

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